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В Омске отменили режим беспилотной опасности, введённый 1 июля

О звуках сирен, предупреждающих об опасности, 1 июля сообщали жители разных округов Омска.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Омской области Виталий Хоценко опубликовал сообщение об отмене беспилотной опасности. Режим вводили 1 июля. Глава региона оповестил жителей в официальных каналах правительства в 16:50 по омскому времени.

Жители сообщали о звуках сирен и в центре, и на окраинах. Первыми сигналы услышали в городке Нефтяников, где расположен Омский нефтезавод.

Мэрия Омска напомнила о карте укрытий. Опубликована и инструкция, что делать при атаке БПЛА. Для скачивания доступно приложение, которое помогает оперативно сообщить о беспилотниках даже без интернета.

Беспилотная опасность 1 июля была объявлена в Тюменской и Курганской областях. Там она уже отменена.

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