В Омске отменили режим беспилотной опасности, введённый 1 июля

Губернатор Омской области Виталий Хоценко опубликовал сообщение об отмене беспилотной опасности. Режим вводили 1 июля. Глава региона оповестил жителей в официальных каналах правительства в 16:50 по омскому времени.
Жители сообщали о звуках сирен и в центре, и на окраинах. Первыми сигналы услышали в городке Нефтяников, где расположен Омский нефтезавод.
Мэрия Омска напомнила о карте укрытий. Опубликована и инструкция, что делать при атаке БПЛА. Для скачивания доступно приложение, которое помогает оперативно сообщить о беспилотниках даже без интернета.
Беспилотная опасность 1 июля была объявлена в Тюменской и Курганской областях. Там она уже отменена.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше