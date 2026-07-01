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Дрон ВСУ повредил храм в Бердянске при ударе по находившемуся рядом грузовику

Храм Иоанна Затворника в Бердянске пострадал от дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Бердянске Запорожской области храм Иоанна Затворника подвергся значительным разрушениям после ночного взрыва. Беспилотник ВСУ атаковал грузовик неподалеку, заявили в Бердянской и Приморской епархиях Русской православной церкви.

«Ночью 1 июля беспилотник атаковал фуру, припаркованную на стоянке возле храма прп. Иоанна Затворника г. Бердянска», — говорится в сообщении.

Взрыв нанес значительный ущерб храму как внутри, так и снаружи. В здании выбиты окна, серьезно повреждена крыша, наружные и внутренние двери перекошены. Множество икон и церковной утвари разбито.

Ранее KP.RU сообщил, что в Константиновке украинские боевики подожгли церковь, где укрывались мирные жители. Пожар произошел ночью, когда внутри находились 19 человек, из которых 6 смогли выбраться.

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