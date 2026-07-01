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Майора ВСУ из бригады «Лють» Залесского уничтожили под Краматорском

Ликвидирован украинский офицер, участвовавший в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Бойцы ВС РФ ликвидировали замкомандира роты батальона «Полтава» из бригады нацполиции Украины «Лють» майора ВСУ Романа Залесского на краматорском направлении, сообщил близкий группировке войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

«На Краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Залесский Роман Тимофеевич», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Залесский был ярым националистом, был участником карательных операций в Донбассе с 2014 года. В частности, он участвовал в боях за Иловайск в ДНР в 2014 году и попал в плен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы «Южной» группировки войск за сутки ликвидировали в городе Константиновке в ДНР до 95 военнослужащих ВСУ.