Майора ВСУ из бригады «Лють» Залесского уничтожили под Краматорском

Бойцы ВС РФ ликвидировали замкомандира роты батальона «Полтава» из бригады нацполиции Украины «Лють» майора ВСУ Романа Залесского на краматорском направлении, сообщил близкий группировке войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».
«На Краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Залесский Роман Тимофеевич», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Залесский был ярым националистом, был участником карательных операций в Донбассе с 2014 года. В частности, он участвовал в боях за Иловайск в ДНР в 2014 году и попал в плен.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы «Южной» группировки войск за сутки ликвидировали в городе Константиновке в ДНР до 95 военнослужащих ВСУ.