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Средства ПВО сбили четыре БПЛА, летевших на Москву

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Средства ПВО Минобороны сбили два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в «Максе».

Позднее мэр Москвы заявил об уничтожении еще двух беспилотников. На месте работают экстренные службы.

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