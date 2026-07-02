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ВСУ атаковали частный дом под Белгородом: один человек погиб, произошел пожар

Мужчина погиб, его супруга пострадала при атаке ВСУ в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Еще два человека получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«В селе Малакеево беспилотник ударил по частному дому. Мужчина, находившийся в доме, от полученных травм погиб на месте», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что супруга погибшего также пострадала. У женщины диагностировали акубаротравму и ссадины голени. После детонации беспилотника в доме возник пожар, его потушили.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Московскую область. В Егорьевске при падении беспилотника загорелся частный дом. По данным губернатора Андрея Воробьева, в результате погиб шестимесячный ребенок, еще три человека пострадали.