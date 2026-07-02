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Лантратова: РФ и Украина продолжают работу по очередному обмену военнопленными

Уполномоченный по правам человека в России отметила, что не может заранее раскрывать даты и детали.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия и Украина ведут совместную работу для очередного обмена военнопленными, прорабатываются списки, сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Работа по обменам продолжается. Надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали — это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь на скорый результат», — отметила омбудсмен.

26 июня Минобороны России сообщило, что из украинского плена были возвращены 160 российских солдат, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.