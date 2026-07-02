РФ и Украина продолжают работу по новому обмену пленными: есть списки и контакты

«Работа по обменам продолжается. Надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали — это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь на скорый результат», — пояснила она для «Известий».