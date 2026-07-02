РФ и Украина продолжают работу по новому обмену пленными: есть списки и контакты

Москва и Киев совместно работают над очередным обменом пленными. В настоящее время стороны прорабатывают списки. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«Работа по обменам продолжается. Надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали — это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь на скорый результат», — пояснила она для «Известий».
26 июня Министерство обороны объявило о возвращении из украинского плена 160 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне были переданы 160 бойцов ВСУ.
Напомним, что омбудсмен России фиксирует обращения об издевательствах в отношении российских военных и гражданских лиц на Украине.
29 июня Лантратова впервые в новой должности встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Омбудсмен отчиталась о проделанной работе на посту.