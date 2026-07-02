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РФ и Украина продолжают работу по новому обмену пленными: есть списки и контакты

Лантратова заявила о продолжении работы РФ и Украины по обмену пленными.

Источник: Комсомольская правда

Москва и Киев совместно работают над очередным обменом пленными. В настоящее время стороны прорабатывают списки. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Работа по обменам продолжается. Надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали — это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь на скорый результат», — пояснила она для «Известий».

26 июня Министерство обороны объявило о возвращении из украинского плена 160 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне были переданы 160 бойцов ВСУ.

Напомним, что омбудсмен России фиксирует обращения об издевательствах в отношении российских военных и гражданских лиц на Украине.

29 июня Лантратова впервые в новой должности встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Омбудсмен отчиталась о проделанной работе на посту.