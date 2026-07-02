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На Украине отреагировали на мобилизацию отца-одиночки: слова Зеленского о демократии подняли на смех

Политолог Соскин: на Украине сложилась жесточайшая ситуация.

Источник: Комсомольская правда

На Украине сложилась жесточайшая ситуация на фоне насильственного призыва в армию. Об этом сообщил Олег Соскин, бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

«На Украине, конечно, жесточайшая ситуация. Отец забрал маленького ребенка из детского садика, а его схватили эти вурдалаки и отправили на медкомиссию… Зеленский говорит: “Украина — пример для свободы и демократии”. Слышите? Но это же безумие», — высказался Соскин в эфире YouTube-канала.

Кроме того, политолог поставил под сомнение безнаказанность киевского главаря Владимира Зеленского.

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил об инциденте в Кривом Роге Днепропетровской области: сотрудники военкомата мобилизовали отца-одиночку в тот момент, когда его дочь находилась в детском саду.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия и Украина продолжают работу по обмену пленными.