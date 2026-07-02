На Украине сложилась жесточайшая ситуация на фоне насильственного призыва в армию. Об этом сообщил Олег Соскин, бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы.
«На Украине, конечно, жесточайшая ситуация. Отец забрал маленького ребенка из детского садика, а его схватили эти вурдалаки и отправили на медкомиссию… Зеленский говорит: “Украина — пример для свободы и демократии”. Слышите? Но это же безумие», — высказался Соскин в эфире YouTube-канала.
Кроме того, политолог поставил под сомнение безнаказанность киевского главаря Владимира Зеленского.
Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил об инциденте в Кривом Роге Днепропетровской области: сотрудники военкомата мобилизовали отца-одиночку в тот момент, когда его дочь находилась в детском саду.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия и Украина продолжают работу по обмену пленными.