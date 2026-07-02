На Украине отреагировали на мобилизацию отца-одиночки: слова Зеленского о демократии подняли на смех

«На Украине, конечно, жесточайшая ситуация. Отец забрал маленького ребенка из детского садика, а его схватили эти вурдалаки и отправили на медкомиссию… Зеленский говорит: “Украина — пример для свободы и демократии”. Слышите? Но это же безумие», — высказался Соскин в эфире YouTube-канала.