ВС России нанесли удары по логистическим центрам ВСУ

На опубликованных материалах запечатлены объекты, задействованные в доставке и складировании беспилотников, а также их комплектующих. Как уточнили в военном ведомстве, операторы российских БПЛА поразили все намеченные цели.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками. Как отмечается, такие удары наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.