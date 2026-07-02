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ВС России нанесли удары по логистическим центрам ВСУ

Минобороны России распространило кадры, на которых зафиксировано нанесение ударов по логистическим центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Новая Одесса, расположенном в Николаевской области. Для поражения целей применялись беспилотные летательные аппараты «Герань».

На опубликованных материалах запечатлены объекты, задействованные в доставке и складировании беспилотников, а также их комплектующих. Как уточнили в военном ведомстве, операторы российских БПЛА поразили все намеченные цели.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками. Как отмечается, такие удары наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

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