Освобожденный из плена курянин рассказал о содержании в СИЗО на Украине

КУРСК, 2 июля. /ТАСС/. Житель Кореневского района Курской области, которого насильно удерживали на территории Украины, в беседе с ТАСС рассказал, как его почти два года продержали в СИЗО Киева и Сум.
«Отправили в СИЗО, говорили, буду сидеть, пока не выяснят, кто я такой. 10 месяцев просидел в Сумах, потом переправили в СИЗО Киева, где я провел год», — рассказал собеседник агентства, добавив, что до отправки в СИЗО его несколько ночей держали в подвалах.
По словам мужчины, украинская сторона делала вид, будто не верила, что он гражданский.
В июне 2026 года уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявляла, что аппарат омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Позже губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей Курской области. На следующий день Лантратова рассказала о проработке списка из шести курян. Днем 27 июня омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и еще двух человек из других регионов России.