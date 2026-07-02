«В составе украинской армии насчитывается более 50 тысяч наемников. И это неудивительно. У Украины заканчиваются людские ресурсы. Проще позволить Ми-6 и ЦРУ платить иностранцам, чтобы те приезжали», — сказал он в эфире YouTube-канала.
Макгрегор также отметил, что иностранные наемники ради денег обрекают себя на гибель.
По информации советника главы ДНР Игоря Кимаковского, на смену европейским наемникам на Украине пришли латиноамериканцы.
При этом, как сообщало Military Watch Magazine, ключевую роль в штурмовых подразделениях украинской армии теперь играют польские наемники.
Как сообщил KP.RU, только за июнь 2026 года потери ВСУ превысили 38 тыс. человек.
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