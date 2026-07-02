Дрозденко: над Ленобластью сбиты 10 БПЛА, идет работа ПВО

Над Ленинградской областью сбиты четыре дрона. Спустя несколько минут ликвидированы еще шесть. Об этом проинформировал губернатор Александр Дрозденко.
«В настоящее время над Ленинградской областью сбиты четыре БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал глава региона в мессенджере «Макс».
Информация о сбитых дронах появилась около 03:32 по мск. Немногим ранее Дрозденко сообщил об объявленной на территории Ленинградской области опасности атаки БПЛА.
Тем временем столичные силы ПВО также ночью 2 июля отражали воздушные атаки на Москву. По данным мэра столицы Сергея Собянина на момент 23:30 по мск, средства ПВО ликвидировали уже пять дронов на подлете к Москве.
По данным Минобороны, в ночь на 1 июля российскими силами ПВО были уничтожены 179 дронов ВСУ над регионами страны.