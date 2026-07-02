Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegra-канале.
Кроме того, по данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкеской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.
Украинский телеканал «Общественное» 29 июня сообщил, что в Сумах прогремели взрывы. По данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, поступала информация о воздушной тревоге в Сумской области.
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