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Операторы группировки «Центр» уничтожили в воздухе семь беспилотников ВСУ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Расчеты БПЛА группировки войск «Центр» выявили и уничтожили семь ударных и разведывательных беспилотников ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” в ходе выполнения боевых задач на добропольском направлении специальной военной операции перехватили и уничтожили в воздухе семь ударных и разведывательных БПЛА формирований ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, расчеты войск беспилотных систем в составе морской пехоты группировки «Центр» уничтожили замаскированную разветвленную сеть связи ВСУ на добропольском направлении. «Операторы FPV-дронов оперативно нанесли огневое поражение и уничтожили антенны-ретрансляторы противника, что привело к ухудшению устойчивости связи при управлении подразделениями ВСУ», — отметили в военном ведомстве.

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