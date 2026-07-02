Операторы группировки «Центр» уничтожили в воздухе семь беспилотников ВСУ

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” в ходе выполнения боевых задач на добропольском направлении специальной военной операции перехватили и уничтожили в воздухе семь ударных и разведывательных БПЛА формирований ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, расчеты войск беспилотных систем в составе морской пехоты группировки «Центр» уничтожили замаскированную разветвленную сеть связи ВСУ на добропольском направлении. «Операторы FPV-дронов оперативно нанесли огневое поражение и уничтожили антенны-ретрансляторы противника, что привело к ухудшению устойчивости связи при управлении подразделениями ВСУ», — отметили в военном ведомстве.