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Операторы БПЛА РФ уничтожили стартовые площадки и пункты управления БПЛА ВСУ

Удары нанесли бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили пункты управления БПЛА и стартовые площадки ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе воздушной разведки операторами БПС зафиксированы места запуска вражеских дронов, а также места дислокации и станции управления полетами. После передачи координат цели были оперативно поражены ударными FPV-дронами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритетное уничтожение позиций сопровождается ликвидацией антенн, оборудования и специалистов БПЛА противника. Бойцы ВС РФ для поражения целей используют FPV-дроны и БПЛА «Молния», оснащенные осколочно-фугасными и кумулятивными боевыми частями.

В то же время в Харьковской области операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили огневую позицию расчета 120-мм миномета боевиков, который использовался для прикрытия пехоты противника.

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