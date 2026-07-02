Новороссийские десантники уничтожили боевую технику и антенны ВСУ

«Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили боевую технику и антенны ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Помимо перехвата грузов, десантники успешно поражают антенны связи и ретрансляторы, лишая подразделения ВСУ устойчивого управления, пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника, роботизированные комплексы и технику, предназначенную для дистанционного минирования и эвакуации», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, активные боевые вылеты осуществляются в районах Малокатериновки и Григоровки, где фиксируется наибольшая плотность скопления сил и средств формирований ВСУ.