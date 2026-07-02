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Новороссийские десантники уничтожили боевую технику и антенны ВСУ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем Новороссийского соединения ВДВ уничтожили боевую технику и антенны ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили боевую технику и антенны ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Помимо перехвата грузов, десантники успешно поражают антенны связи и ретрансляторы, лишая подразделения ВСУ устойчивого управления, пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника, роботизированные комплексы и технику, предназначенную для дистанционного минирования и эвакуации», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, активные боевые вылеты осуществляются в районах Малокатериновки и Григоровки, где фиксируется наибольшая плотность скопления сил и средств формирований ВСУ.

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