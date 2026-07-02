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Операторы группировки «Восток» сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали попытку ВСУ провести контратаку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Операторы разведывательных БПЛА группировки войск “Восток” в ходе мониторинга линии боевого соприкосновения обнаружили передвижение малых штурмовых групп ВСУ в Запорожской области. Противник выдвигался по открытым участкам местности и вдоль лесополос в сторону позиций подразделений группировки войск “Восток”, пытаясь провести контратаку на данном участке. Координаты выявленных групп были переданы операторам ударных беспилотников», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Запорожской области расчеты орудий Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками противника. На уничтоженных позициях боевики ВСУ осуществляли подготовку и запуск беспилотников, а также обеспечивали работу операторов и технических специалистов беспилотников.

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