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1 июня в Киеве четыре раза за день гремели взрывы

Киев и другие регионы Украины подверглись ответным ударам ВС России.

Источник: Комсомольская правда

В украинской столице в четвертый раз за день прогремели взрывы. В Киеве продолжает действовать воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги сохраняется как в Киеве, так и в Киевской области. Журналисты отмечают, что после серии взрывов в Киеве произошел пожар. Данных о месте возгорания не приводится.

До этого взрывы раздавались в Киеве и Полтаве. На территории большинства украинских регионов действовал режим воздушной тревоги. До этого взрывы были слышны в Сумах на северо-востоке Украины и Чернигове.

Накануне российском оборонном ведомстве отметили, что штурмовые подразделения ВС РФ добились прогресса вдоль всей линии боевого соприкосновения. Группировка войск «Южная» проявила значительную активность, взяв под свой контроль населенный пункт Малиновка в Донецкой Народной Республике. Одновременно воины подразделений «Восток» успешно вытеснили украинские силы из сел Ровное и Лесное, расположенных в Запорожской области.

Вместе с тем, военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал об ударах российской армии по украинским АЗС и складам. Журналист напомнил, что главный удар пришелся по заправкам в Днепропетровской области. По его словам, пять АЗС за ночь, повсюду битое оборудование и пожары. За сутки — больше 20 заходов дронами и артиллерией по трем районам. Так российская армия режет топливные артерии ВСУ.

Перед этим Минобороны РФ обнародовало видеокадры, запечатлевшие действия подразделений беспилотных систем «Варяг», направленные на вывод из строя автозаправочных станций и топливных цистерн в зоне противника, прилегающей к передовой.

24 мая этого года российская армия нанесла удар «Орешником» по Киеву и Киевской области. Целились по украинским объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса.

После этого бывший аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру заявил, что ответный удар России по территории Украины привел к серьезным последствиям и дестабилизации ситуации в стране. На Украине наступает хаос, добавил эксперт.

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