В Омской области открыли ещё один мемориал погибшим героям СВО

Памятник погибшим героям СВО торжественно открыли в Москаленском районе Омской области. Мероприятие приурочили ко Дню ветеранов боевых действий.
Средства на установку памятника собирали родные и близкие героев, волонтёры, представители власти и общественных объединений.
После минуты молчания жители и гости района возложили цветы к новому монументу.
Первый мемориальный комплекс участникам СВО в Омской области открыли в июне в Таре. Это полноценный мемориал с памятником в виде воина с оружием и табличками, на которых указаны десятки имён.