Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области открыли ещё один мемориал погибшим героям СВО

Первый мемориальный комплекс погибшим участникам специальной военной операции в регионе открыли в Тарском районе.

Источник: Freepik

Памятник погибшим героям СВО торжественно открыли в Москаленском районе Омской области. Мероприятие приурочили ко Дню ветеранов боевых действий.

Средства на установку памятника собирали родные и близкие героев, волонтёры, представители власти и общественных объединений.

После минуты молчания жители и гости района возложили цветы к новому монументу.

Первый мемориальный комплекс участникам СВО в Омской области открыли в июне в Таре. Это полноценный мемориал с памятником в виде воина с оружием и табличками, на которых указаны десятки имён.