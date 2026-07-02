Опасность атаки беспилотников объявляли в Самарской области 2 июля

2 июля в Самарской объявляли беспилотную опасность. Об этом около 02.00 в своем канале в МАКС сообщал губернатор Вячеслав Федорищев. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС.
«Отбой беспилотной опасности в Самарской области», — написал Вячеслав Федорищев в МАКС примерно в 07.30.
Беспилотная опасность действовала в регионе чуть больше пяти часов. Никаких ЧП в связи с этим не произошло. Аэропорт Курумоч все это время работал штатно. Но на 2 июля отменен один рейс в Москву из Самары, а самолеты в Сочи задерживаются.
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