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ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по Украине

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области», — говорится в сводке.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов.

«В результате… поражены… инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях», — говорится в сообщении.