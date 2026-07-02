ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по Украине

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области», — говорится в сводке.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов.
«В результате… поражены… инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях», — говорится в сообщении.