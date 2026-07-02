ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по Украине

Кроме того, как уточнили в ведомстве, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов.