Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на атаки Киева

В Минобороны прокомментировали массированный удар российской армии в ответ на террор Киева.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что в результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области.

Также в российском оборонном ведомстве добавили, что была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее сообщалось, что в Киеве в четвертый раз за день прогремели взрывы. В городе долгое время действовала воздушная тревога.

Накануне Министерство обороны России сообщило об установлении контроля над селами Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области. Кроме того, российские бойцы поразили на Украине цех производства ракет «Пузатый Нептун».

Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.
Читать дальше