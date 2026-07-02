МО: ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на атаки Киева

Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что в результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области.
Также в российском оборонном ведомстве добавили, что была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Ранее сообщалось, что в Киеве в четвертый раз за день прогремели взрывы. В городе долгое время действовала воздушная тревога.
Накануне Министерство обороны России сообщило об установлении контроля над селами Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области. Кроме того, российские бойцы поразили на Украине цех производства ракет «Пузатый Нептун».