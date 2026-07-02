Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки беспилотника повредили крышу дома в Динском районе Кубани

Пострадавших нет.

В Динском районе Краснодарского края на территории частного домовладения нашли обломки беспилотника. Они повредили крышу дома в станице Пластуновской.

По информации оперативного штаба, пострадавших нет. На месте работают спецслужбы.

В Минобороны РФ отчитались, что в течение дня, 1 июня, в нескольких регионах России, в том числе в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря, средства ПВО уничтожили 133 беспилотника.

Атака продолжается и 2 июня. В Новороссийске утром в среду объявили беспилотную угрозу. В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели дополнительные ограничения на полеты.