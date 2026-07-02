Обломки беспилотника повредили крышу дома в Динском районе Кубани

В Динском районе Краснодарского края на территории частного домовладения нашли обломки беспилотника. Они повредили крышу дома в станице Пластуновской.
По информации оперативного штаба, пострадавших нет. На месте работают спецслужбы.
В Минобороны РФ отчитались, что в течение дня, 1 июня, в нескольких регионах России, в том числе в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря, средства ПВО уничтожили 133 беспилотника.
Атака продолжается и 2 июня. В Новороссийске утром в среду объявили беспилотную угрозу. В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели дополнительные ограничения на полеты.