Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздушная тревога в Киеве ночью 2 июля длилась более 11 часов

Утром 2 июля сигнал воздушной тревоги отменили только в части регионов Украины.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная тревога в Киеве, которая действовала всю ночь 2 июля, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Таким образом, сигнал воздушной опасности в украинской столице без перерыва действовал более 11 часов.

Воздушную тревогу объявляли также во многих областях Незалежной. К утру 2 июля в части украинских областей тревога была отменена. Однако в красной зоне все еще остаются Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговской области.

Ранее сообщалось, что в украинской столице в четвертый раз за день прогремели взрывы. В Киеве продолжает действовать воздушная тревога.

После этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. В результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области. Также под удар попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.
Читать дальше