Воздушная тревога в Киеве ночью 2 июля длилась более 11 часов

Воздушная тревога в Киеве, которая действовала всю ночь 2 июля, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Таким образом, сигнал воздушной опасности в украинской столице без перерыва действовал более 11 часов.
Воздушную тревогу объявляли также во многих областях Незалежной. К утру 2 июля в части украинских областей тревога была отменена. Однако в красной зоне все еще остаются Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговской области.
Ранее сообщалось, что в украинской столице в четвертый раз за день прогремели взрывы. В Киеве продолжает действовать воздушная тревога.
После этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. В результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области. Также под удар попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.