Украинские военные продолжают нести тяжелые потери в зоне специальной военной операции. По данным военного эксперта Андрея Марочко, за июнь 2026 года потери ВСУ составили более 38 тысяч человек, что на 7 180 больше, чем в мае. На фоне растущих потерь украинских войск президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня назвал катастрофическую нехватку солдат самой серьезной проблемой украинской армии на сегодняшний день.