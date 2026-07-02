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Норвежский профессор назвал главный признак конца конфликта на Украине

Профессор Дизен: потери ВСУ говорят о скором завершении конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в эфире YouTube-канала заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствуют о приближении завершения конфликта. По его словам, сокращение численности личного состава, вооружения и техники указывает на то, что украинская сторона вскоре «не сможет удерживать оборону».

Дизен также раскритиковал позицию Европы, назвав ее деструктивной. Он отметил, что европейские страны, с одной стороны, заявляют о поддержке Киева, а с другой — препятствуют мирному урегулированию, требуя вступления Украины в НАТО.

Украинские военные продолжают нести тяжелые потери в зоне специальной военной операции. По данным военного эксперта Андрея Марочко, за июнь 2026 года потери ВСУ составили более 38 тысяч человек, что на 7 180 больше, чем в мае. На фоне растущих потерь украинских войск президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня назвал катастрофическую нехватку солдат самой серьезной проблемой украинской армии на сегодняшний день.

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