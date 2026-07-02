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МО: ВС РФ поразили локомотив, используемый ВСУ, в Кировоградской области

ВС РФ уничтожили локомотив и логистический центр ВСУ в Кировоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России железнодорожный локомотив, используемый в интересах ВСУ, у села Славное Кировоградской области Украины ночью 2 июля. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские военные поразили АЗС, которую использовали ВСУ, и логистический центр в районе Снегиревки Николаевской области.

«Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожного локомотива, используемого в интересах ВСУ, специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА Герань в районе населенного пункта Славное Кировоградской области», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. В результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области. Также под удар попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В этих условиях воздушную тревогу в Киеве, которая действовала всю ночь 2 июля, отменили только утром. При этом отмечалось, что в красной зоне все еще остаются Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговской области.

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