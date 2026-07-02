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Минобороны: ВС РФ поразили АЗС ВСУ в Николаевской области

ВС РФ нанесли удар по АЗС ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Снигиревка.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска нанесли удар по автозаправочной станции, использовавшейся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар стал частью массированного ответа на террористические атаки киевского режима. В результате также поражены предприятия военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В официальных сводках оборонное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары ВС РФ наносятся исключительно по военным объектам и объектам инфраструктуры, которые используются ВСУ. В качестве целей для ударов, как правило, называются предприятия военно-промышленного комплекса, пункты управления и связи, военные аэродромы, объекты топливно-энергетического комплекса, склады боеприпасов, а также места хранения и ремонта военной техники.