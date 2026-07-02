Силы ПВО за ночь сбили над Россией 327 БПЛА

Как уточнили в ведомстве, БПЛА были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В Белгородской области в результате удара дрона по частному дому в селе Малакеево погиб мужчина, его супруга получила ранения. В Ростовской области в шести районах было уничтожено более 25 БПЛА. В Воронежской области сбили восемь беспилотников, над Тульской областью — один; в обоих регионах жертв и разрушений на земле нет. Официальные представители других регионов ночные атаки пока не комментировали.