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Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 327 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России уничтожили 327 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 1 июля до 07:00 2 июля. Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на территории Динского района Краснодарского края ночью 1 июля обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Обломки нашли на территории станицы Пластуновской Динского района. Фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома и повредили кровлю здания. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

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