Над Ленобластью уничтожили семь беспилотников

Ранее глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов разъяснил назначение специальных бетонных укрытий, установленных в городе. По его словам, эти сооружения предназначены для временного пребывания людей в случае возникновения угрозы атаки дронов. Они размещены на открытых общественных пространствах, в том числе рядом с остановками общественного транспорта, в парках и скверах.