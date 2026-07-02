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Над Ленобластью уничтожили семь беспилотников

Режим воздушной опасности действовал с 03:12 до 05:12.

Ночью 2 июля в Ленинградской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Режим воздушной опасности действовал с 03:12 до 05:12. Информации о пострадавших и погибших нет.

В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито семь БПЛА противника.

Александр Дрозденко
губернатор

Ранее глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов разъяснил назначение специальных бетонных укрытий, установленных в городе. По его словам, эти сооружения предназначены для временного пребывания людей в случае возникновения угрозы атаки дронов. Они размещены на открытых общественных пространствах, в том числе рядом с остановками общественного транспорта, в парках и скверах.

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