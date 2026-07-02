Алаудинов заявил о сотнях тысяч оставленных тел ВСУ вдоль линии боевых действий

По данным Минобороны, потери ВСУ за первое полугодие 2026 года составили более 223 тыс. военнослужащих. Президент Владимир Путин на ПМЭФ в июне отмечал, что численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек, ежемесячные потери составляют около 40 тысяч, и мобилизация не восполняет эти потери. Глава государства назвал катастрофическую нехватку солдат самой серьезной проблемой украинской армии на сегодняшний день.