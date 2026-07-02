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Алаудинов заявил о сотнях тысяч оставленных тел ВСУ вдоль линии боевых действий

Алаудинов рассказал, что именно российские бойцы собирают тела украинских военных, чтобы передать их для захоронения.

Источник: Комсомольская правда

Сотни тысяч тел украинских военных остаются вдоль линии боевых действий, в том числе в Сумской области и Курском приграничье. Об этом заявил РИА Новости замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают системных попыток эвакуировать погибших. Он уточнил, что противник забирает только иностранных наемников, а своих бойцов оставляет. Алаудинов подчеркнул, что в большинстве случаев именно российские бойцы собирают тела украинских военных, чтобы передать их для захоронения.

По данным Минобороны, потери ВСУ за первое полугодие 2026 года составили более 223 тыс. военнослужащих. Президент Владимир Путин на ПМЭФ в июне отмечал, что численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек, ежемесячные потери составляют около 40 тысяч, и мобилизация не восполняет эти потери. Глава государства назвал катастрофическую нехватку солдат самой серьезной проблемой украинской армии на сегодняшний день.

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