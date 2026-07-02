Освобожденный житель Курской области рассказал о нечеловеческих условиях в украинском СИЗО

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о жестоком обращении украинцев с мирным населением. По его словам, захваченных гражданских удерживали в колониях наравне с опасными уголовными преступниками. Люди регулярно подвергались избиениям и издевательствам. Глава региона также отметил, что работа по поиску и вызволению остальных пропавших курян ведется в непрерывном режиме.