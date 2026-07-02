Освобожденный житель Курской области рассказал о нечеловеческих условиях в украинском СИЗО

Мирных жителей Курской области, насильно вывезенных и удерживаемых на территории Украины, содержали в нечеловеческих условиях и кормили пищей, предназначенной для скота. Об этом рассказал житель Кореневского района, вернувшийся на родину в ходе недавнего обмена 27 июня.
По его словам, рацион в украинском следственном изоляторе был абсолютно непригоден для человека. Им систематически выдавали запаренную сечку, то есть дешевую крупу крупного помола, которой обычно кормят свиней.
«С едой было плохо, невозможно было есть это. Кипятком залили и давали», — поделился он пережитым ужасом в беседе с ТАСС.
Мужчина также рассказал, что помимо физического истощения, гражданские лица подвергались непрерывному моральному и психологическому давлению со стороны администрации учреждения.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о жестоком обращении украинцев с мирным населением. По его словам, захваченных гражданских удерживали в колониях наравне с опасными уголовными преступниками. Люди регулярно подвергались избиениям и издевательствам. Глава региона также отметил, что работа по поиску и вызволению остальных пропавших курян ведется в непрерывном режиме.