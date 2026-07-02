ВС РФ ударили по киевскому заводу, выпускающему системы управления «Фламинго»

Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятию в Киеве, которое выпускает системы управления для ракет «Фламинго» и другой техники ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, целью стал завод ООО «Радионикс», являющийся ключевой научно-производственной базой в этой сфере.
Удар пришелся по агрегатно-детальному предприятию, которое занимается выпуском систем наведения для крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также для ракет «Файер Пойнт-7, −9», «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет в рамках проекта «Клон».
В военном ведомстве подчеркнули, что продукция этого завода напрямую влияет на боевые возможности украинской авиации и ее способность противостоять российским системам ПВО.
Это не единственный удар по тыловой инфраструктуре противника за последнее время. До этого российские войска нанесли поражение автозаправочной станции в районе населенного пункта Снигиревка в Николаевской области, которая использовалась для нужд украинской армии.