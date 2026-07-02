Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ударили по киевскому заводу, выпускающему системы управления «Фламинго»

Российские войска нанесли удар по заводу ООО «Радионикс» в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятию в Киеве, которое выпускает системы управления для ракет «Фламинго» и другой техники ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, целью стал завод ООО «Радионикс», являющийся ключевой научно-производственной базой в этой сфере.

Удар пришелся по агрегатно-детальному предприятию, которое занимается выпуском систем наведения для крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также для ракет «Файер Пойнт-7, −9», «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет в рамках проекта «Клон».

В военном ведомстве подчеркнули, что продукция этого завода напрямую влияет на боевые возможности украинской авиации и ее способность противостоять российским системам ПВО.

Это не единственный удар по тыловой инфраструктуре противника за последнее время. До этого российские войска нанесли поражение автозаправочной станции в районе населенного пункта Снигиревка в Николаевской области, которая использовалась для нужд украинской армии.

Узнать больше по теме
Украинская ракета «Фламинго»: что известно о новом дальнобойном оружии ВСУ
«Фламинго» — украинская крылатая ракета большой дальности, о создании которой стало известно летом 2025 года. Оружие позиционируется как средство для поражения целей на значительном расстоянии: это одна из самых дальнобойных систем в арсенале ВСУ на сегодняшний день. В материале — главное о новой разработке.
Читать дальше