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ВС РФ поразили завод по производству систем управления ракет «Фламинго»

В результате удара высокоточным оружием большой дальности российские войска поразили предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, данное предприятие является ключевой научно-производственной базой, выпускающей системы управления для крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, −9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»).

«Также, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Отмечается, что атаки совершались по объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

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