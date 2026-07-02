ВС РФ поразили завод по производству систем управления ракет «Фламинго»

В Минобороны подчеркнули, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Отмечается, что атаки совершались по объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.