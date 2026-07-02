МО: Киевский радиозавод выпускает микросхемы для ЗРК и РЭБ ВСУ

Минобороны России сообщило, что Киевский радиозавод выпускает интегральные схемы для зенитных ракетных комплексов и систем радиоэлектронной борьбы, которые напрямую влияют на боевые возможности вооружений, состоящих на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным ведомства, предприятие также занимается модернизацией прицельных комплексов для танков и БМП, выпуском оптики для бронетехники и комплектующих для разведывательных и ударных беспилотников.
Утром 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки киевского режима. В результате были поражены предприятия военной промышленности в Киеве и Киевской области. Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию «Киев-25» (ООО «ПВ групп Украина»), которое производит и хранит комплексы радиоэлектронной борьбы «Лима». Как уточнили в МО, объект является важным звеном в системе обеспечения ВСУ средствами РЭБ.