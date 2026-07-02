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ВС России ударили по предприятию «Антонов» и Киевскому радиозаводу

ВС России поразили предприятие, на котором проходит сборка и модернизация дальних беспилотников Ан-196 «Лютый».

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России в ходе массированного удара по Киеву поразили объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, включая сборочное авиапредприятие ГП «Антонов» и АО «Киевский радиозавод». Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В российском военном ведомстве уточнили, что ГП «Антонов» является основной производственной площадкой Украины, где ведутся разработка и выпуск пилотируемых военных летательных аппаратов, а также сборка и модернизация дальних беспилотников Ан-196 «Лютый».

Кроме того, удар был нанесен по АО «Киевский радиозавод», который занимается модернизацией прицельных комплексов для танков и боевых машин пехоты, производством оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники, а также выпуском комплектующих для разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.