ВС России ударили по предприятию «Антонов» и Киевскому радиозаводу

Кроме того, удар был нанесен по АО «Киевский радиозавод», который занимается модернизацией прицельных комплексов для танков и боевых машин пехоты, производством оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники, а также выпуском комплектующих для разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.