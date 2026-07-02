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ВС России поразили в Киеве сборочное предприятие, создающее дроны «Лютый»

Армия России поразила объекты в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили Киеве сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Атлон Авиа», которое обеспечивает ВСУ беспилотниками «Лютый». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Поражены в Киеве сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности, одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотниками большой дальности Ан-196 “Лютый”, ударными БПЛА “Магура УА”, а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска поразили транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка». Он используется ВСУ для хранения дронов, которые поступают из-за рубежа.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВС РФ нанесли удары по газораспределительным станциям в Киеве и Киевской области, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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