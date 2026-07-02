ВС России поразили в Киеве сборочное предприятие, создающее дроны «Лютый»

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили Киеве сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Атлон Авиа», которое обеспечивает ВСУ беспилотниками «Лютый». Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, российские войска поразили транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка». Он используется ВСУ для хранения дронов, которые поступают из-за рубежа.
Ранее сайт KP.RU писал, что ВС РФ нанесли удары по газораспределительным станциям в Киеве и Киевской области, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
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