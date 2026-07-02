Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ВС РФ поразили предприятие в Киеве, производящее комплекс РЭБ «Лима»

Российские войска ударили по производству комплексов для подмены навигационных сигналов.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России в ходе массированного удара ночью 2 июля поразили промышленное предприятие «Киев-25» «ПВ групп Украина». Оно производит и хранит комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лима». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«…промышленное предприятие Киев-25, осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы Лима для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. Отмечается, что в результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области.

Также в российском оборонном ведомстве добавили, что была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее сообщалось, что в Киеве в четвертый раз за день прогремели взрывы. В городе долгое время действовала воздушная тревога.

Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.
Читать дальше