Минобороны: ВС РФ поразили предприятие в Киеве, производящее комплекс РЭБ «Лима»

Вооруженные силы России в ходе массированного удара ночью 2 июля поразили промышленное предприятие «Киев-25» «ПВ групп Украина». Оно производит и хранит комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лима». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«…промышленное предприятие Киев-25, осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы Лима для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. Отмечается, что в результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области.
Также в российском оборонном ведомстве добавили, что была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Ранее сообщалось, что в Киеве в четвертый раз за день прогремели взрывы. В городе долгое время действовала воздушная тревога.