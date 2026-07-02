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ВС РФ поразили в Киеве газораспределительные станции, обеспечивающие работу ВПК

ВС РФ также нанесли удары по объектам в Киевской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска нанесли удары по газораспределительным станциям в Киеве и Киевской области, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК», — сообщили в оборонном ведомстве, перечисляя цели, пораженные ВС РФ во время удара.

Утром 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным оборонного ведомства, под ударом высокоточного оружия также оказалось предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и другой техники ВСУ. Целью стал завод ООО «Радионикс» — ключевая научно-производственная база, специализирующаяся на системах наведения для крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также для «Файер Пойнт-7, −9», «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет в рамках проекта «Клон».

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