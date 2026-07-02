ВС РФ поразили в Киеве газораспределительные станции, обеспечивающие работу ВПК

Утром 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным оборонного ведомства, под ударом высокоточного оружия также оказалось предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и другой техники ВСУ. Целью стал завод ООО «Радионикс» — ключевая научно-производственная база, специализирующаяся на системах наведения для крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также для «Файер Пойнт-7, −9», «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет в рамках проекта «Клон».