В столице Украины под удар попал целый ряд стратегических заводов:
- Агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «РАДИОНИКС»). Эта компания является ключевой научно-производственной базой, выпускающей системы управления для крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, −9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»). Продукция этого завода напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам ПВО.
- Сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Научно-производственная компания “АТЛОН АВИА”). Одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ дронами большой дальности Ан-196 “Лютый”, ударными БПЛА “Магура УА”, а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.
- Сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП “Антонов”) — основная производственная база на Украине, где разрабатывают и выпускают пилотируемые летательные аппараты военного назначения, а также собирают и модернизируют беспилотники большой дальности Ан-196 “Лютый”.
- Ракетный агрегатно-детальный завод (АО “Киевский радиозавод”, ООО “ТРИМЕН-УКРАИНА”). Это ведущее предприятие занимается модернизацией прицельных комплексов для всех типов танков и БМП украинского производства, выпускает оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, а также комплектующие для большинства разведывательных и ударных БПЛА. Интегральные схемы и элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, производимые здесь, напрямую влияют на боевые возможности систем, стоящих на вооружении ВСУ.
- Промышленное предприятие КИЕВ-25 (“ПВ ГРУПП УКРАИНА”), которое занимается производством и хранением программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы “Лима”, используемым для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения.
- Транспортно-логистический центр “МЛП-ЧАЙКА”. Этот объект использовался для хранения БПЛА большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению и технике, поступающих из-за рубежа.
- Склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3 (ООО “Грандтерминал”). Он обеспечивал поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе тех, что прикрывают военные объекты с воздуха. Часть топлива с этого склада направлялась подразделениям ВСУ непосредственно в зону боевых действий.
Дополнительно были атакованы газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, которые обеспечивают работу предприятий украинского ВПК.
Атака стала ответом на террористические действия киевского режима против гражданской инфраструктуры России, заявили в Минобороны РФ.
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