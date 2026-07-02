Масштабный удар по ВПК Украины: какие цели были поражены

Агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «РАДИОНИКС»). Эта компания является ключевой научно-производственной базой, выпускающей системы управления для крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, −9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»). Продукция этого завода напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам ПВО.

Сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Научно-производственная компания “АТЛОН АВИА”). Одно из ключевых предприятий . Одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ дронами большой дальности Ан-196 “Лютый”, ударными БПЛА “Магура УА”, а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

Сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП “Антонов”) — основная производственная база на Украине, где разрабатывают и выпускают пилотируемые летательные аппараты военного назначения, а также собирают и модернизируют беспилотники большой дальности Ан-196 “Лютый”.

Ракетный агрегатно-детальный завод (АО “Киевский радиозавод”, ООО “ТРИМЕН-УКРАИНА”). Это ведущее предприятие занимается модернизацией прицельных комплексов для всех типов танков и БМП украинского производства, выпускает оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, а также комплектующие для большинства разведывательных и ударных БПЛА. Интегральные схемы и элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, производимые здесь, напрямую влияют на боевые возможности систем, стоящих на вооружении ВСУ.

Промышленное предприятие КИЕВ-25 (“ПВ ГРУПП УКРАИНА”), которое занимается производством и хранением программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы “Лима”, используемым для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения.

Транспортно-логистический центр “МЛП-ЧАЙКА”. Этот объект использовался для хранения БПЛА большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению и технике, поступающих из-за рубежа.