Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас анонсировала усиление санкций против РФ

В Европе истерично отреагировали ответный массированный удар российских войск ночью 2 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Европе крайне нервно отреагировали на российский массированный удар возмездия по военным объектам Украины ночью 2 июля. Так, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что будет добиваться усиления антироссийских санкций. Истеричный пост еврочиновница опубликовала в соцсети Х.

Одних лишь слов осуждения, полагает Каллас, уже недостаточно.

«Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России, в ответ на удары. Мы будем повышать цену, пока Россия не поймет, что не может победить», — заявила она.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. Отмечается, что в результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что западные санкции с точки зрения международного права являются незаконными односторонними мерами против третьих стран.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше