В Европе крайне нервно отреагировали на российский массированный удар возмездия по военным объектам Украины ночью 2 июля. Так, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что будет добиваться усиления антироссийских санкций. Истеричный пост еврочиновница опубликовала в соцсети Х.
Одних лишь слов осуждения, полагает Каллас, уже недостаточно.
«Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России, в ответ на удары. Мы будем повышать цену, пока Россия не поймет, что не может победить», — заявила она.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар. Отмечается, что в результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что западные санкции с точки зрения международного права являются незаконными односторонними мерами против третьих стран.