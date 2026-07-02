Зеленский вновь потребовал от США лицензию на производство ракет ПВО Patriot

«Очень рассчитываем и на решение Соединенных Штатов относительно лицензий на Пэтриоты и другой совместной работы», — написал он в Telegram-канале, утверждая, что именно это может остановить украинский конфликт, а каждая двусторонняя договоренность о поставках ПВО буквально спасает жизни людей.