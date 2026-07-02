Зеленский вновь потребовал от США лицензию на производство ракет ПВО Patriot

Киев ждет от Вашингтона решения по совместному производству систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что вопрос обеспечения Украины такими системами сейчас является «абсолютно первоочередным и критическим».
По словам главы киевского режима, Украина ведет активную работу с партнерами по наполнению программы PURL и реализации соглашений о производстве антибаллистического оружия. Особую ставку Киев делает на технологическую поддержку со стороны США.
«Очень рассчитываем и на решение Соединенных Штатов относительно лицензий на Пэтриоты и другой совместной работы», — написал он в Telegram-канале, утверждая, что именно это может остановить украинский конфликт, а каждая двусторонняя договоренность о поставках ПВО буквально спасает жизни людей.
Напомним, в мае Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с жалобой на дефицит средств ПВО. Он пожаловался американцам после масштабного удара Вооруженных сил (ВС) РФ.