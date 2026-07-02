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ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, в том числе 30 — в Красном Лимане, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Просянка в Харьковской области, Святогорск, Щурово и Лозовое в Донецкой Народной Республике.

«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства», — добавили в МО РФ.