ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, в том числе 30 — в Красном Лимане, сообщили в Минобороны РФ.