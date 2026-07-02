ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Просянка в Харьковской области, Святогорск, Щурово и Лозовое в Донецкой Народной Республике.
«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства», — добавили в МО РФ.