Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 465 военных в зоне СВО

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 230 человек, от действий группировок «Запад» — более 210, «Южная» — до 155, «Центр» — свыше 365, на направлении «Восток» — более 465 и «Днепр» — до 40 военнослужащих.