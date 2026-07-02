ВСУ за сутки потеряли более 365 боевиков в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Райское, Грузское Донецкой Народной Республики и Новотроицкое Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Paladin” производства США и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.