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ВСУ за сутки потеряли более 365 боевиков в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 365 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Райское, Грузское Донецкой Народной Республики и Новотроицкое Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Paladin” производства США и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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