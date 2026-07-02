ВСУ за сутки потеряли свыше 465 боевиков в зоне действий сил «Востока»

«Противник потерял более 465 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Подгавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкое, Егоровка и Барвиновка Запорожской области.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше