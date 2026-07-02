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ВСУ за сутки потеряли свыше 465 боевиков в зоне действий сил «Востока»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 465 военных и девять авто в зоне действий группировки войск «Восток», сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 465 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Подгавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкое, Егоровка и Барвиновка Запорожской области.

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