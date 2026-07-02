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ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действия «Южной» группировки за сутки

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли до 155 военных, включая до 80 — в Константиновке, а также три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Всего в полосе ответственности “Южной” группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке ведомства.

Как уточнили в МО РФ, поражение нанесено живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка ДНР.

По информации ведомства, в Константиновке за сутки противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.