«Всего в полосе ответственности “Южной” группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке ведомства.
Как уточнили в МО РФ, поражение нанесено живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка ДНР.
По информации ведомства, в Константиновке за сутки противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.