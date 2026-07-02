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ВСУ за сутки потеряли до 40 боевиков в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 15 автомобилей в зоне действий российской группировки войск «Днепр», сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Орехов Запорожской области.

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