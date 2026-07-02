ВСУ потеряли свыше 230 военных в зоне действия сил «Севера» за сутки

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Хотень и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лютовка, Зрубанка, Белый Колодезь и Казачья Лопань.