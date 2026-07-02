Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли свыше 230 военных в зоне действия сил «Севера» за сутки

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск «Север», улучшивших тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Хотень и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лютовка, Зрубанка, Белый Колодезь и Казачья Лопань.