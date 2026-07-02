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Главное из брифинга Минобороны 2 июля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 2 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили село в ДНР

Бойцы «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Пискуновка в ДНР.

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

«Запад» продолжает продвижение в Красном Лимане

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Просянка Харьковской области, Святогорск, Щурово и Лозовое ДНР.

В Красном Лимане ДНР штурмовики 25-й армии завершают ликвидацию формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.

За сутки в Красном Лимане уничтожено 30 боевиков, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и 10 пунктов управления БПЛА.

Мобильные огневые группы и дроны-истребители ВС РФ сбили 20 БПЛА противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец.

Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка ДНР.

В Константиновке ДНР бойцы «Юга» завершают зачистку города от противника.

За сутки в Константиновке противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия, 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.

Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: порядка 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 365 человек

За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное, Доброполье, Райское, Грузское ДНР и Новотроицкое Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Подгавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкое, Егоровка и Барвиновка Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: порядка 465 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Орехов Запорожской области.

«Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, площадкам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 11 управляемых авиабомб;
  • 631 БПЛА самолетного типа.

Силы Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.